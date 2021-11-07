07 Kasım 2021, Pazar

SÜPER LİG

Adana Demirspor 1-0 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Adana Demirspor evinde kazandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 Giriş Tarihi: 07.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Ev sahibi takım rakibini Yunus Akgün'ün 64. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Vincenzo Montella'nın takımı Adana Demirspor ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor kozlarını paylaştı.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Adana Demirspor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 64. dakikada Yunus Akgün kaydetti. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.

Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son vererek 16 puana yükseldi. Hatayspor ise 23 puanda kalarak 4 hafta sonra mağlup oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise Altay deplasmanına gidecek.
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