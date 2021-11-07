07 Kasım 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Adana Demirspor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 64. dakikada Yunus Akgün kaydetti. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.
Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son vererek 16 puana yükseldi. Hatayspor ise 23 puanda kalarak 4 hafta sonra mağlup oldu.
Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise Altay deplasmanına gidecek.
Adana Demirspor 1-0 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Ev sahibi takım rakibini Yunus Akgün'ün 64. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Vincenzo Montella'nın takımı Adana Demirspor ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor kozlarını paylaştı.
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Adana Demirspor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 64. dakikada Yunus Akgün kaydetti. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.
Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son vererek 16 puana yükseldi. Hatayspor ise 23 puanda kalarak 4 hafta sonra mağlup oldu.
Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise Altay deplasmanına gidecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...