Son dakika spor haberi: Eski hocasından Mario Balotelli'ye övgü dolu sözler!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Avrupa'da ses getiren bir transfere imza attı ve Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan golcünün Monza'daki eski hocası Cristian Brocchi, yıldız futbolcuyla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
Monza'nın eski teknik direktörü Cristian Brocchi, Mario Balotelli'nin hala dünya çapında etkili bir forvet olduğunu söyledi.
Cristian Brocchi "Kevin Prince Boateng'in sakatlanmasının ardından yerine Mario Balotelli'yi aldık. Mario transfer olduktan sonra hemen toparlanıp takıma katkı sağlamaya çalıştı ama iki kez sakatlandı ve takıma giriş süreci uzadı. Her şeye rağmen 6 golle takıma katkı sağladı. Milan'da olduğumuzdan beri onunla çalışmak harika bir his. Mario Balotelli'nin üzerine yapıştırılan kötü çocuk etiketi gerçeği yansıtmıyor. O tartışılmaz niteliklere sahip olan bir futbolcu, benim için hala bugünün en güçlü forvetlerinden biri." dedi.
Geride kalan sezon Serie B takımlarından Monza'da forma giyen 30 yaşındaki İtalyan golcü, 14 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası