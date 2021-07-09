09 Temmuz 2021, Cuma

ADANA DEMİRSPOR

Son dakika spor haberi: Eski hocasından Mario Balotelli'ye övgü dolu sözler!

Eski hocasından Balotelli'ye övgü dolu sözler!
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Avrupa'da ses getiren bir transfere imza attı ve Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan golcünün Monza'daki eski hocası Cristian Brocchi, yıldız futbolcuyla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Monza'nın eski teknik direktörü Cristian Brocchi, Mario Balotelli'nin hala dünya çapında etkili bir forvet olduğunu söyledi.

Cristian Brocchi "Kevin Prince Boateng'in sakatlanmasının ardından yerine Mario Balotelli'yi aldık. Mario transfer olduktan sonra hemen toparlanıp takıma katkı sağlamaya çalıştı ama iki kez sakatlandı ve takıma giriş süreci uzadı. Her şeye rağmen 6 golle takıma katkı sağladı. Milan'da olduğumuzdan beri onunla çalışmak harika bir his. Mario Balotelli'nin üzerine yapıştırılan kötü çocuk etiketi gerçeği yansıtmıyor. O tartışılmaz niteliklere sahip olan bir futbolcu, benim için hala bugünün en güçlü forvetlerinden biri." dedi.

Geride kalan sezon Serie B takımlarından Monza'da forma giyen 30 yaşındaki İtalyan golcü, 14 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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