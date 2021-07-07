Son dakika transfer haberleri: Balotelli Adana Demirspor için İstanbul'da

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, transferde hız kesmiyor. Assombalonga ve Belhanda transferleriyle ses getiren Akdeniz ekibi, çok konuşulacak bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Yönetimin prensip anlaşmasına vardığı İtalyan yıldız Mario Balotelli, Adana Demirspor için İstanbul'a geldi.

Transferin hızlı takımı Adana Demirspor, ses getirecek bir takviyeye imza atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Britt Assombalonga ve Younes Belhanda ile sözleşme imzalayan Akdeniz temsilcisi, Mario Balotelli transferinde de mutlu sona yakın. Yıldız futbolcu, Adana Demirspor ile transfer görüşmesi gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi.

ADANA DEMİRSPOR'DAN BALOTELLI PAYLAŞIMI

Adana Demirspor sosyal medya hesabından Balotelli için bir paylaşım yaptı. Akdeniz ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşıma "İki deli bir araya gelmemeliydik!" notu düşüldü.

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