01 Temmuz 2021, Perşembe

ADANA DEMİRSPOR

Son dakika transfer haberi: Mario Balotelli bombası! Adana Demirspor...

Mario Balotelli bombası! Anlaşma...
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Geçen sezon Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda ile prensip anlaşmasına varan Mavi Şimşekler, İtalyan yıldız Mario Balotelli için de çalışmalarını sürdürüyor. Alınan bilgilere göre, Balotelli ile anlaşmanın yakın olduğu belirtildi. | Son dakika spor haberleri

Sezona güçlü bir kadroyla girme düşüncesinde olan Adana Demirspor, İtalyan yıldız Mario Balotelli için de çalışmaların sürdürdüğü ve anlaşmanın ise yakın olduğu öğrenildi.

Kariyerinde İnter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve lig şampiyonlukları bulunan, Manchester City ile de Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile sezon sonu yapılan görüşmelerde bir ilerleme kaydedilememesine rağmen oyuncunun ve menajerinin indirime gitmesi sonrası anlaşmanın da yakın olduğu öğrenildi.

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