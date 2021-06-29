Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı! Adem Ljajic, Balotelli, Belhanda ve Diego Costa...
26 yıllık Süper Lig hasreti bu sezon sona eren Adana Demirspor, ligde kalıcı olmak istiyor. Adana temsilcisinin başkanı Murat Sancak yıldız bir oyuncu kadrosuna katmak istediklerini söylerken, Adem Ljajic, Balotelli, Belhanda ve Diego Costa konusunda ise açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, D-Smart'ta yayınlanan bir programda transfer çalışmaları ile yeni sezondaki hedefleri konusunda açıklamalarda bulundu.
"BALOTELLI İLE TEKRAR GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK"
İtalyan golcü Mario Balotelli ile ilgili gelişmeleri aktaran mavi-lacivertli kulübün başkanı Murat Sancak, "Balotelli ile tekrar görüşmelere başladık. Kendisi çok gelmek istiyor fakat ilk görüşmede menajeri ile anlaşamadık. 600 bin Euro imza parası ve menajerine komisyon vermeyi kabul etseydik Balotelli şu an Adana'daydı" dedi.
BELHANDA VE FONTE'NİN TRANSFERİ
Galatasaray'ın eski orta sahası Younes Belhanda ve Lille'nin defansı Jose Fonte için ise Sancak, "Belhanda ve Lille Kulübü'nün kaptanı Fonte ile görüşüyoruz. Bu transferler kolay olmuyor. İyi bir ev, iyi bir araba, iyi şartlar istiyorlar. Diego Costa gündemimize geldi. Taraftarımız sabırlı olsun, onları mutlu edecek hamleleri yapacağız. Transferde şans faktörü çok önemli. Yüzde 70 başarı sağlarsak üst sıralarda oluruz. Anlaştığımız oyuncuların sevgililerini ikna edemiyoruz. Adem Ljacic ile ilgilenmiyoruz. 10-12 civarı transfer yapacağız" diye konuştu.
"AMACIMIZ SÜPER LİG'DE KALICI OLMAK"
İlk hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olmak olduğunu kaydeden Murat Sancak'ın programda öne çıkan sözleri şöyle:
"Şampiyonluktan sonra ilk olarak Samet Aybaba ile anlaştık. Hocaya güveniyoruz. Amacımız Süper Lig'de kalıcı olmak. Taraftarlarımızın bizden büyük beklentisi olmasın."
"Şirketleşmeyen hiçbir takımın hayatta kalma şansı yok. Yüzde 85 hissemizi halka açacağız. Adana Demirspor taraftarı zor ve benzersiz bir taraftardır. Kombine fiyatlarını hesaplı bir şekilde ayarlayacağız."
"Hocanın işine karışılmaz diye bir şey yok. Şampiyon olmamızda verdiğimiz primlerin büyük etkisi oldu. Şampiyonluk sürecinde son 3 maç rüyalarıma giriyordu. Kulüpler Birliği Başkanı olmak gibi bir düşüncem yok fakat görevden de kaçmam."
"Türk futbolu Süper Lig'den ibaret değil. Alt liglere daha fazla önem verilmeli. Yayıncı kuruluş ile ücret ödeme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Kur farkının sıkıntılarını en çok kulüpler yaşıyor."
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