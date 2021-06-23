23 Haziran 2021, Çarşamba

ADANA DEMİRSPOR

Son dakika spor haberleri: Adana Demirspor'un Mario Balotelli transferi gerçekleşmedi

Adana Demirspor’dan Balotelli açıklaması!
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da bir süredir gündemde olan Mario Balotelli konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Murat Sancak yapmış olduğu açıklamada, "Menajerin talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. Başka alternatiflere bakıyoruz, bu nedenle bu konuyu kapatalım” ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Mario Balotelli ile anlaşamadıklarını açıkladı.
TFF 1. Lig'i lider tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 1 aydır adı mavi-lacivertli kulüple anılan Mario Balotelli transferi gerçekleşemedi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Evet arkadaşlar Balotelli ile ilgili arzumuz, isteğimiz menajerin talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. Başka alternatiflere bakıyoruz, bu nedenle bu konuyu kapatalım" ifadelerini kullandı.
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