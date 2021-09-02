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TOKYO 2020

Son dakika: Milli para tekvandocumuz Mahmut Bozteke bronz madalya kazandı! | Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları

Mahmut Boztepe’den bronz madalya!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 Giriş Tarihi: 02.09.2021

Ülkemizi Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda temsil eden milli para tekvandocumuz Mahmut Bozteke, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı. İşte detaylar...

Milli para tekvandocumuz Mahmut Bozteke, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda K44 61 kg'da İtalya'dan Antonio Bossolo'yu mağlup ederek bronz madalya kazandı.

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