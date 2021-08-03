Japonya 0 - 1 İspanya (MAÇ SONUCU - ÖZET)
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda İspanya, yarı finalde Japonya'yı 1-0 mağlup etti. İspanyollara galibiyeti getiren gol 115. dakikada yıldız oyuncusu Marco Asensio'dan geldi. Bu sonuçla İspanya, finalde Brezilya'nın rakibi oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek futbolunda İspanya, normal süresi 0-0 biten maçta uzatmada ev sahibi Japonya'yı 1-0 yenerek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.
Saitama Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasının normal süresi 0-0 sona erdi.
Uzatmada 115. dakikada yıldız oyuncusu Marco Asensio'yla golü bulan İspanya, maçı 1-0 kazanarak finalist oldu.
Final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü Yokohama Uluslararası Stadı'nda TSİ 14.30'da oynanacak. Meksika'yla Japonya arasındaki bronz madalya maçı ise 6 Ağustos Cuma günü Saitama Stadı'nda TSİ 14.00'da başlayacak.
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