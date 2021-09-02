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TOKYO 2020

Milli tekvandocu Meryem Çavdar'dan gümüş madalya!

Meryem Çavdar’dan gümüş madalya!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 Giriş Tarihi: 02.09.2021

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcumuz Meryem Çavdar gümüş madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Betül Çavdar, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları para tekvando K44 49 kg finalinde Peru'dan Leonor Espinoza Carranza'ya 34-21 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

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