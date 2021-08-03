03 Ağustos 2021, Salı

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları 800 metrede altın madalyanın sahibi Athing Mu oldu!

800 metre altın madalya ABD'li atlete gitti!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar 800 metrede ABD'li atlet Athing Mu altın madalyanın sahibi oldu. Yarışta Keely Hodgkinson gümüş ve Raevyn Rogers bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar 800 metre yarışında ABD'li atlet Athing Mu, altın madalya kazandı. Yarışı İngilz atlet Keely Hodgkinson ikinci, ABD'li atlet Raevyn Rogers üçüncü tamamladı.

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