03 Ağustos 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları 800 metrede altın madalyanın sahibi Athing Mu oldu!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar 800 metrede ABD'li atlet Athing Mu altın madalyanın sahibi oldu. Yarışta Keely Hodgkinson gümüş ve Raevyn Rogers bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar 800 metre yarışında ABD'li atlet Athing Mu, altın madalya kazandı. Yarışı İngilz atlet Keely Hodgkinson ikinci, ABD'li atlet Raevyn Rogers üçüncü tamamladı.
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