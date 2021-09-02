02 Eylül 2021, Perşembe

TOKYO 2020

Milli tekvandocu Meryem Çavdar finale yükselerek madalyayı garantiledi!

Meryem Çavdar madalyayı garantiledi!
TOKYO 2020
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.09.2021

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar finale yükselerek madalyayı garantiledi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarı final müsabakasında Meryem, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden 2019 dünya üçüncüsü Anna Poddubskaia'yla karşılaştı.

2019'da Avrupa şampiyonluğu, 2017'de de dünya üçüncülüğü bulunan Meryem, rakibi 3 raunt sonunda 22-11 yenerek adını finale yazdırdı.

Meryem'in Perulu Leonor Espinoza Carranza'yla oynacağı altın madalya müsabakası TSİ 15.00'te başlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TOKYO 2020 HABERLERİ
Golbol Kadın Milli Takımı’mız finalde! Golbol Kadın Milli Takımı'mız finalde!
Elif İldem finale yükseldi! Elif İldem finale yükseldi!
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na corona virüsü etkisi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na corona virüsü etkisi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör