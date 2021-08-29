29 Ağustos 2021, Pazar

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'mız çeyrek finali garantiledi

Çeyrek finali garantiledik!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 29.08.2021

Son dakika spor haberi: Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'mız, grubundaki 4. maçında Kolombiya'yı 80-38 yenerek çeyrek finali garantiledi.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'mız, grubundaki 4. maçında Kolombiya'yı 80-38 yenerek çeyrek finali garantiledi.

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