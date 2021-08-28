28 Ağustos 2021, Cumartesi

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye Brezilya'yı 8-4 yendi!

Tokyo’da Brezilya’yı yendik!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 Giriş Tarihi: 28.08.2021

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbol D Grubu maçında Türkiye, Brezilya'yı 8-4 yeni. Bu sonucun ardından milliler grupta 3'te 3 yaptı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Kadınlar Golbol D Grubu maçında Türkiye, Brezilya'yı 8-4 mağlup etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'da Golbol Kadın Milli Takımı, Makuhari Messe Spor Salonu'nda Brezilya'yla karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan milliler, ilk yarıyı 5-2 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, müsabakadan 8-4 galip ayrıldı.

Grupta 3'te yapan milliler, grup liderliği için ABD ile 30 Ağustos Pazartesi günü TSİ 13.00'da karşılaşacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mücadele sonrasında başarılarından dolayı millileri tebrik etti.
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