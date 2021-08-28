28 Ağustos 2021, Cumartesi

TOKYO 2020

Nesim Turan'dan Tokyo'da bronz madalya!

Nesim’den bronz madalya!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Nesim Turan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) kategorisinde Güney Koreli Kim Young-gun'a yenilerek bronz madalya elde etti. | Son dakika spor haberleri

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan, yarı finalde Güney Koreli Kim Young-gun'a yenilerek bronz madalya elde etti.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında dünya şampiyonluğu bulunan Nesim Turan, yarı finalde iki paralimpik altın madalyasına sahip Kim ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibine 9-11, 11-9, 11-7 ve 11-2'lik setlerle 3-1 mağlup oldu ve bronz madalya aldı.

Nesim, müsabakanın ardından TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Gerçekten üzgünüm. Avrupa şampiyonası ve dünya şampiyonasında final oynama hayalini gerçekleştirmiştik. Buraya da onun için gelmiştik ama nasibimizde yokmuş. İnşallah Paris'te olur" ifadelerini kullandı.

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