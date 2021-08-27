27 Ağustos 2021, Cuma

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Besra Duman bronz madalya kazandı

Bir madalya daha! Bu kez Besra’dan
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 Giriş Tarihi: 27.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli haltercimiz Besra Duman, bronz madalya kazandı. Sporcumuz, kadınlar 55 kg mücadelesinde 124 kiloluk kaldırışıyla Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 2'ye yükseltti.

Tokyo 2020 Paramlimpik Oyunları'nda madalya gelmeye devam ediyor. Recep Çiftçi'nin judoda kazandığı bronz madalyanın ardından bir başarıda halter branşında geldi.

Milli para haltercimiz Besra Duman, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 55 kg mücadelesinde 124 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 2'ye yükseldi.

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