28 Ağustos 2021, Cumartesi

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Ali Öztürk bronz madalya kazandı

Tokyo’da bir madalya daha!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 Giriş Tarihi: 28.08.2021

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde yarı finalde son paralimpik şampiyonu Çinli raket Ningning Cao'ya yenilerek, (Sınıf 5) Ali Öztürk, bronz madalya kazandı. İşte detaylar...

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, yarı finalde son paralimpik şampiyonu Çinli raket Ningning Cao'ya yenilerek bronz madalyada kaldı.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında milli sporcu, 2016 Rio'da altın madalya alan ve dünya şampiyonluğu da bulunan Cao'ya karşı mücadele etti.

Setlerde güçlü rakibini zorlayan Ali, 11-7, 11-9 ve 11-9'luk set sonuçlarıyla 3-0 yenildi ve final oynama şansını kaybetti.

Avrupa Şampiyonası'nda bireysel olarak birer altın ve bronz, Dünya Şampiyonası'nda bir altın madalyası bulunan Ali Öztürk, kariyerine bireyselde ilk olimpiyat madalyasını da bronz olarak 2020 Tokyo'da ekledi. Ay-yıldızlı sporcu, takım kategorisinde ise 2016 Rio'da bronz madalya elde etmişti.

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