27 Ağustos 2021, Cuma

TOKYO 2020

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Recep Çiftçi bronz madalya kazandı

Recep Çiftçi’den bronz madalya!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 Giriş Tarihi: 27.08.2021

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli judocumuz Recep Çiftçi Venezuelalı rakibi Marcos Dennis Blanco'yu yenerek bronz madalya kazandı.

Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakada Recep Çiftçi, Türkiye'ye Tokyo 2020'deki ilk madalyasını getirdi.

Milli sporcu, bronz madalya maçında Venezuellalı Marcos Dennis Blanco'yla karşılaştı. Rakibi karşısında 1-0 gerideyken iyi bir oyun ortaya koyan 26 yaşındaki sporcu, müsabakayı ipponla kazandı ve bronz madalya kazandı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salonda takip etti. Kasapoğlu, Recep Çiftçi'yi tebrik eden ilk isim oldu.

Müsabakadan sonra TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Recep Çiftçi, hedefine bir adım yaklaştığını dile getirerek, "Altın madalya için daha verimli çalışacağım. Ülkemiz için güzel bir madalya aldım. Buraya gelmeden önce hedefim vardı. İki aylık çocuğum var, onunla vakit geçiremedim. Önce bayrağımız, sonra çocuğum için yarışacağıma söz vermiştim. Sözümü tuttuğum için çok mutluyum. Milletimizin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Şu an ülkeme madalya kazandırdığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.


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