Türkiye 7-1 Japonya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Milliler golbolda ev sahibi Japonya'yı devirdi!
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları golbol D Grubu maçında Türkiye ile Japonya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi millilerimiz 7-1 kazanarak olimpiyata galibiyetle başladı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü kadınlar golbol D Grubu maçında Türkiye, ev sahibi Japonya'yı 7-1 yendi.
Golbol Kadın Milli Takımı, Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynadığı ilk maçında Japonya'yla karşılaştı.
2016 Rio'da altın madalya kazanan milli takım, maçın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan ay-yıldızlı ekip, sahadan 7-1'lik skorla galip ayrıldı. Milli takımın golleri Sevda Altunoluk (4), Fatma Gül Güler (2) ve Reyhan Yılmaz'dan geldi. Japonya'nın tek golünü ise penaltıdan Norika Hagiwara'dan attı.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 08.45'te Mısır'la karşılaşacak.
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