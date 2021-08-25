Milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk finalde!
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli yüzücülerimiz Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, 200 metre serbest S5 kategorisinde finale kaldı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde yüzmede kadınlar 200 metre serbest S5 kategorisinde milli sporcular Sümeyye Boyacı ile Sevilay Öztürk finale yükseldi.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Sevilay Öztürk ilk, Sümeyye Boyacı ise ikinci seride seçmelerde mücadele etti. Sevilay Öztürk, serisinde 3.17.30'luk zamanıyla 5 sporcu arasından 4. oldu. Sümeyye Boyacı ise 3.15.75'lik derecesiyle 6 sporcu arasından 4. sırayı elde etti. Genel klasmanda 11 sporcu arasında ilk 8'e girmeye başaran milli sporculardan Sümeyye 7'nci, Sevilay ise 8'inci olarak final bileti aldı.
Milli sporcuların yer alacağı final yarışı TSİ 14.08'de başlayacak.
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