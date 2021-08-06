06 Ağustos 2021, Cuma

TOKYO 2020

Milli karatecimiz Ali Sofuoğlu bronz madalya kazandı! Olimpiyat tarihimizde 100. madalya

Ali Sofuoğlu bronz madalya kazandı! Olimpiyat tarihimizde 100. madalya
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 Giriş Tarihi: 06.08.2021

Milli karatecimiz Ali Sofuoğlu, kata kateforisinde Ali Sofuoğlu, Güney Koreli Heejun Park'ı mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu. Bu madalyayla birlikte Türkiye, olimpiyat tarihinde 100. madalyasını kazanmış oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14'üncü gününde karatede erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı

Nippon Budokan'da gerçekleşem bronz madalya mücadelesinde Ali, Güney Kore'den Heejun Park'la karşılaştı.

Ali, hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu. park ise 26.14 puanda kaldı ve olimpiyatı 5. tamamladı.

Ali'nin bu madalyası aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyası oldu.

Taha Akgül'den bronz madalya! haberin devamı

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