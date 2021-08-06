Milli güreşçimiz Taha Akgül'den bronz madalya!
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli güreşçimiz Taha Akgül, 125 kiloda Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u mağlup ederek bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kilo bronz madalya mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek madalyanın sahibi oldu.
Makuhari Messe'de yapılan müsabakada 30 yaşındaki milli güreşçi, rakibinin pasif kalmasıyla 1-0 öne geçti. Yaptığı atakla 3-0'lük üstünlük yakalayan Taha Akgül, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren milli güreşçi yaptığı ataklarla sayı almaya devam etti ve karşılaşmayı 5-0 kazanarak bronz madalya kazandı.
Rio 2020'de altın madalya alan Taha Akgül, Tokyo 2020'yi ise bronz madalya alarak tamamladı.
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