30 Temmuz 2021, Cuma

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden milli atlet Yasemin Can finale yükseldi!

Milli atlet Yasemin Can finalde!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 Giriş Tarihi: 30.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Kadınlar 5000 metrede ülkemizi temsil eden milli atlet Yasemin Can, yarışı 6. sırada tamamlayarak finale katılmaya hak kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde kadınlar 5000 metre elemelerinde yarışan milli atlet Yasemin Can, finale kaldı.

Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen 5000 metre eleme yarışlarında ilk seride piste çıkan Yasemin Can, çok uzun süre yarışı ilk sırada götürdü. Son tura girildiğinde rakiplerinin atağına karşılık veremeyen milli atlet, arka sıralara geriledi.

Mücadeleyi bırakmayan Yasemin Can, 14.50.92'lik derecesiyle 6. oldu. İlk 5 içinde yer alamayan Yasemin, adını doğrudan finale yazdıramadı ve ikinci serinin sonucunu beklemeye başladı.

Diğer serinin koşulmasıyla doğrudan finale çıkan diğer 5 atlet de belirlendi. Son final biletleri de iki seride ilk 5'e giremeyen en hızlı atletler arasından seçildi. İkinci serinin kazananından bile hızlı olan Yasemin Can, adını finale yazdırdı.

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