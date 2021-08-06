ABD 79-59 Sırbistan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kadınlar basketbolda ABD finale yükseldi!
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadın basketbolda ABD ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Müsabakayı ABD 79-59 kazandı ve ilk finalist oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın basketbolunda ilk finale yükselen ekip ABD oldu.
Saitama Arena'da oynanan ilk yarı final karşılaşmasında ABD ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-12 önde tamamlayan ABD, soyunma odasına da 41-23 üstün gitti.
İkinci yarıda farkı koruyan ve üçüncü çeyreği de 58-39 önde tamamlayan ABD, sahadan 79-59'luk galibiyetle ayrıldı.
Son 6 olimpiyatın şampiyonu ABD, üst üste 7. kez finale kaldı. 1996 Atlanta'dan bu yana tüm olimpiyatlarda final oynayan ABD, toplamda ise 12 finalin 10'unda yer almış oldu.
2016 Rio'da bronz madalya kazanan Sırbistan ise yine aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacak.
ABD'nin 8 Ağustos Pazar günü finaldeki rakibi Japonya-Fransa maçının galibi olacak.
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