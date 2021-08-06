2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcumuz Süleyman Karadeniz, 97 kiloda yarı finalde Snyder'e 5-0 mağlup oldu. Sporcumuz bronz madalya kazanmak için yeniden minderde olacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde güreşte yarı finalde ABD'li rakibine yenilen Süleyman Karadeniz, yarın bronz madalya mücadelesi verecek.

Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz, ABD'li Kyle Frederick Snyder ile karşılaştı.

Maçın başında rakibine bir sayı veren milli güreşçi, ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı. Süleyman Karadeniz, Rio 2016'nın şampiyonu Snyder karşısında ikinci yarıda da etkisiz kaldı ve karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrıldı.

Süleyman Karadeniz, yarın TSİ 14.15'te bronz madalya mücadelesine çıkacak.

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