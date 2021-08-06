06 Ağustos 2021, Cuma

TOKYO 2020

ABD 3-0 Sırbistan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kadınlar voleybolda ilk finalist ABD!

Kadınlar voleybolda ilk finalist ABD!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 Giriş Tarihi: 06.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadın voleybolda ABD ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Müsabakayı ABD 3-0 kazandı ve ilk finalist oldu.

Ariake Arena'da oynanan yarı finalin ilk karşılaşmasında ABD ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Rakibini 25-19, 25-15 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup eden ABD, adını finale yazdırdı.

ABD, bu akşam Brezilya ile Güney Kore arasında oynanacak maçın galibiyle 8 Ağustos Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'ndan çıkan ABD, dördüncü kez finalde mücadele edecek. ABD önceki 3 finalde rakiplerine mağlup olarak ikincilikte kalmıştı.

Rio 2016'nın finalist takımı Sırbistan ise 8 Ağustos'ta bronz madalya mücadelesine çıkacak.

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