04 Ağustos 2021, Çarşamba

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: Tokyo 2020'de finale yükselen Busenaz Sürmeneli'den maç sonu anlamlı hareket!

Busenaz maç sonu antrenörünün elini öptü!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 Giriş Tarihi: 04.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Busenaz Sürmeneli, 69 kiloda Hindistanlı rakibi Lovlina Borgohain'ı mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından sporcumuz, antrenörünün elini öptü ve o görüntüler dikkat çekti. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finale çıktı.

Kokugikan Arena'da Busenaz Sürmeneli, Hindistan'dan Lovlina Borgohain karşılaştı. Rakibine attığı yumruklarla saydıran Busenaz Sürmeneli rakibini 5-0 yenerek adını finale yazdırdı.

MAÇIN ARDINDAN ANTRENÖRÜNÜN ELİNİ ÖPTÜ

Karşılaşmanın ardından Busenaz' antrenörünün elini öpmesi sosyal medyada beğeni topladı.

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