04 Ağustos 2021, Çarşamba

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: Busenaz Sürmeneli tarihi zafer sonrası konuştu! "Bir ölür bin diriliriz"

Tarihi zafer sonrası böyle konuştu! Bir ölür bin diriliriz
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 Giriş Tarihi: 04.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Busenaz Sürmeneli, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'i mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sporcumuz mücadelenin ardından, "O yangınları çıkaranlara da bir sözüm var: 'Bir ölür bin diriliriz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Lovlina Borgohain'i yenerek adını finale yazdırdı.

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli finale yükseldi!

Busenaz Sürmeneli'nin açıklamalarından satır başları;

"13 senedir sabah akşam gece gündüz bunun için çalışıyoruz. Yemek yemiyorum, çalışıyorum, psikolojik sıkıntılar... Her şey burası için. Biz hazırız, hazır geldik buraya. Türkiyeme inşallah altın madalya getirmek istiyorum. Dualarını eksik etmesinler."

"Biz hazırız hazır geldik buraya. Altın madalyayı almak için geldik buraya. O yangınları çıkaranlara mesajım var, 'Bir ölürüz bin diriliriz' Türk'ü hafife alıyorlar. Ekran başındaki herkese de teşekkür ederim."

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