Son dakika spor haberi: Busenaz Sürmeneli tarihi zafer sonrası konuştu! "Bir ölür bin diriliriz"
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Busenaz Sürmeneli, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'i mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sporcumuz mücadelenin ardından, "O yangınları çıkaranlara da bir sözüm var: 'Bir ölür bin diriliriz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Lovlina Borgohain'i yenerek adını finale yazdırdı.
Busenaz Sürmeneli'nin açıklamalarından satır başları;
"13 senedir sabah akşam gece gündüz bunun için çalışıyoruz. Yemek yemiyorum, çalışıyorum, psikolojik sıkıntılar... Her şey burası için. Biz hazırız, hazır geldik buraya. Türkiyeme inşallah altın madalya getirmek istiyorum. Dualarını eksik etmesinler."
"Biz hazırız hazır geldik buraya. Altın madalyayı almak için geldik buraya. O yangınları çıkaranlara mesajım var, 'Bir ölürüz bin diriliriz' Türk'ü hafife alıyorlar. Ekran başındaki herkese de teşekkür ederim."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası