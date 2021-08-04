04 Ağustos 2021, Çarşamba

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti: "Türk halkı gurur duymalı"

Guidetti: Türk halkı gurur duymalı
TOKYO 2020
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 mağlup oldu. Filenin Sultanları'nın başantrenörü, "Türk halkı bu takımla gurur duymalı. Oyuncularım bugünkü maçta da son sayıya kadar savaştı" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktararak, "Türk halkı bu takımla gurur duymalı. Oyuncularım bugünkü maçta da son sayıya kadar savaştı" dedi.

Ariake Arena'da oynanan karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunan Guidetti, çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Tecrübeli başantrenör, olimpiyatta çeyrek finale kadar geldiklerini hatırlatarak, "Türk halkı bu takımla gurur duymalı. Oyuncularım bugünkü maçta da son sayıya kadar savaştı. Sonuç olarak Türkiye bugün bir galibiyeti hak ediyordu. Özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'nin çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu vurgulayan Guidetti, "Tek şanslarının riskli servis atmak olduğunu biliyorlardı. Bizim de hücumumuz iyi değildi, onların da savunması iyiydi. Çok zor olacağını biliyordum. Asya takımları hep ters geliyor. Bu maçta baskı çok yüksekti. Bunların da üstesinden gelmeyi öğrenmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TOKYO 2020 HABERLERİ
Busenaz maç sonu antrenörünün elini öptü! Busenaz maç sonu antrenörünün elini öptü!
Tarihi zafer sonrası böyle konuştu! Bir ölür bin diriliriz Tarihi zafer sonrası böyle konuştu! "Bir ölür bin diriliriz"
Tokyo'da bir final daha! Bravo Busenaz Tokyo'da bir final daha! Bravo Busenaz
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör