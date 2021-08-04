04 Ağustos 2021, Çarşamba

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Emmanuel Kipkurui Korir 800 metrede altın madalyanın sahibi oldu!

Erkekler 800 metrede altın madalyanın sahibi belli oldu!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 800 metre yarışında Kenyalı Emmanuel Kipkurui Korir altın madalyanın sahibi oldu. Korir, finalde 1.45.06'lık derecesiyle ipi göğüsleyen taraf oldu. | Son dakika spor haberleri

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 800 metre yarışında Kenyalı Emmanuel Kipkurui Korir altın madalya aldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda devam ediyor.

Erkekler 800 metre finalinde 1.45.06 koşan Korir, altın madalyaya uzandı. Vatandaşı Ferguson Cheruiyot Rotich 1.45.23'lük derecesiyle gümüş madalya alırken, Polonyalı Patryk Dobek 1.45.39'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

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