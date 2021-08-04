04 Ağustos 2021, Çarşamba

TOKYO 2020

Milli atlet Eşref Apak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı 9. sırada tamamladı

Eşref Apak 9. oldu!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler çekiç atma finalinde milli atletimiz Eşref Apak, 9. oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde erkekler çekiç atma finalinde mücadele eden milli atlet Eşref Apak, 9. oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda devam ediyor.

Çekiç atmada Atina 2004'te gümüş madalya kazanan 39 yaşındaki milli atlet, Tokyo 2020'de finalde performans sergiledi. Eşref Apak, yaptığı 6 atışta en uzak mesafeye 76.71'de ulaştı. Üst üste 5. olimpiyatına katılan milli sporcu, bu derecesiyle 12 atlet arasında 9. sırada yer aldı.

Rio 2016'da bronz madalya alan Polonyalı Wojciech Nowicki, 83.52 metrelik derecesiyle Tokyo'dan altın madalyayla ayrıldı.

Norveçli Eivind Henriksen'in 81.58'lik atışla gümüş madalya aldığı kategoride Polonyalı Pawel Fajdek 81.53 metrelik dereceyle bronz madalyaya uzandı.

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