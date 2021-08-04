04 Ağustos 2021, Çarşamba

TOKYO 2020

200 metre yarışında altın madalya Kanadalı Andre de Grasse'nin!

200 metre altın madalya Kanadalı Grasse'nin!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler 200 metre yarışında Kanadalı Andre de Grasse 19.62'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde erkekler 200 metre yarışında altın madalyayı Kanadalı Andre de Grasse kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda devam ediyor.

Erkekler 200 metrede yapılan final yarışını bu kategoride Rio 2016'da gümüş madalya alan Andre de Grasse 19.62'lik derecesiyle ilk sırada bitirdi ve altın madalyaya ulaştı. De Grasse, Tokyo 2020'de 100 metre yarışında da üçüncü olarak bronz madalya almıştı.

19.68'lik dereceyle ikinci olan ABD'li Kenneth Bednarek gümüş, 19.74'lük derecesiyle aynı ülkeden Noah Lyles bronz madalya elde etti.

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