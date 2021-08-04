04 Ağustos 2021, Çarşamba

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli finale yükseldi!

Tokyo'da bir final daha! Bravo Busenaz
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 Giriş Tarihi: 04.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden sporcumuz Busenaz Sürmeneli, 69 kiloda Hindistanlı rakibi Lovlina Borgohain'i yenerek adını finale yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'inci gününde boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi.

Kokugikan Arena'da Busenaz, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı. İkinci rauntta da hakemlerde 10'ar puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırdı.

Busenaz'ın final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de izledi.

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