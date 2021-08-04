Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli finale yükseldi!

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Busenaz Sürmeneli, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'i mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sporcumuz mücadelenin ardından, "O yangınları çıkaranlara da bir sözüm var: 'Bir ölür bin diriliriz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri