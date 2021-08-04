04 Ağustos 2021, Çarşamba

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 400 metre engellide Sydney Mclaughlin altın madalya kazandı!

Kadınlar 400 metre engellide dünya rekoru!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 12. gününde devam ediyor. Kadınlar 400 metre engellide mücadele eden ABD'li Sydney Mclaughlin, altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca başarılı sporcunun 51.46'lık derecesi yeni dünya rekoru oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde kadınlar 400 metre engellide ABD'li Sydney Mclaughlin, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda devam ediyor.

Kadınlar 400 metre engelli yarışında Mclaughlin, 51.46'lık derecesiyle ilk sırada yer aldı ve kendisine ait (51.90) dünya rekorunu geliştirdi.

Kişisel en iyi derecesini yapan ABD'li Dalilah Muhammad, 51.58 koşarak bir önceki dünya rekoru derecesini geçmesine rağmen gümüş madalyada kaldı. 52.03'lük derecesiyle üçüncü olan Hollanda'dan Femke Bol ise bronz madalya elde etti.

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