04 Ağustos 2021, Çarşamba

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk corona virüsü küme vakası saptandı!

Tokyo'da ilk Covid-19 küme vakası!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Corona virüsü, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da damga vurdu. Daha önce virüse yakalananların 322'ye yükseldiği duyurulmuştu. Bu kez oyunlarda ilk Covid-19 küme vakası saptandığı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Japonya'da düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Yunanistan'ın artistik yüzme takımında yeni tip corona virüsü(Covid-19) vakaları tespit edildi.

Kamu yayıncısı NHK'nin Organizasyon Komitesi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, turnuvanın ilk Covid-19 küme vakası saptandı.

Küme vakaları Yunanistan'ın artistik yüzme takımı üyelerinde ortaya çıktı.

Virüs testine giren Yunanistan'ın artistik yüzme takımında 4'ü sporcu olmak üzere 5 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19 saptanan takım üyeleri karantina periyoduna alınacak.

Komite daha önce, 23 Temmuz'da açılışı yapılan Tokyo 2020 Oyunlarına akredite kişilerden virüse yakalananların sayısının 322'ye yükseldiğini açıklamıştı.

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