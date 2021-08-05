05 Ağustos 2021, Perşembe

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden milli karatecimiz Eray Şamdan yarı finalde!

Milli karetecimiz Eray Şamdan yarı finalde!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 Giriş Tarihi: 05.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli karatecimiz Eray Şamdan, erkekler kumite 67 kiloda grubunu 2. sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bir madalya daha garantiledik. Bugün itibarıyla başlayan karate müsabakalarında tatamiye çıkan Eray Şamdan, Japon rakibini yenerek madalya almayı garantiledi.

Karate erkekler kumite 67 kg'da Eray Şamdan, A grubu dördüncü karşılaşmasında Japonya'dan Naoto Sago'yu 2-1 yenerek 6 puanla grubunu 2. sırada bitirdi. Sporcumuz, bu sonuçla yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

Eray Şamdan, yarı finalde Ürdün'den Abdel Rahman Almasatfa ile saat 14.00'te karşılaşacak.

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