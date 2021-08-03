03 Ağustos 2021, Salı
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Üç adım atlamada milli atlet Necati Er adını finale yazdırdı! | Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Milli atletimiz Necati Er, 3 adım atlamada 17.13 metrelik atlayış ile adını finale yazdırdı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Necati Er, üç adım atlamada finale çıktı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde milli sporcu Necati Er, elemelerde B Grubu'nda yarıştı.
Necati, üçüncü atlayışında 17.13 metreye ulaşarak bu sezonki en iyi derecesini yaptı. Serisinin en iyi 2. mesafesini atlayan milli atlet, elemeler için belirlenen 17.05 metreyi geçerek doğrudan finale yükseldi.
Final yarışları, 5 Ağustos Perşembe günü TSİ 05.00'te Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
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