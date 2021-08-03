03 Ağustos 2021, Salı

TOKYO 2020

400 metre engellide Karsten Warholm rekor kırdı! Yasmani Copello 6. sırada yer aldı

400 metre engellide dünya rekoru!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları erkekler 400 metre engellide Norveçli Karsten Warholm 45.94'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı. Ülkemizi temsil eden milli atletimiz Yasmani Copello ise 6. sırada yer aldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 400 metre engelli final yarışı yapıldı.

Yasmani Copello, yarışı 47.81'lik derecesiyle 6. sırada tamamladı. Milli atlet, bu derecesiyle kendine ait Türkiye rekorunu tekrarladı.

Kategorinin en iyi atletlerinin yer aldığı yarışı, dünya 1 numarası Norveçli Karsten Warholm 45.94'lük derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu (46.70) kırarak kazandı.

Dünya 2 numarası ABD'li Rai Benjamin, 46.17'lik derecesiyle Kuzey Amerika rekoru kırarak gümüş madalya aldı. Dünya 3 numarası Brezilyalı Alison dos Santos ise 46.72'lik derecesiyle Güney Amerika rekorunu kırarak bronz madalyaya ulaştı.

Yasmani Copello Escobar'ın final yarışını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.


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