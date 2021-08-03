03 Ağustos 2021, Salı

TOKYO 2020

Milli atlet Ramil Guliyev 200 metrede adını yarı finale yazdırdı! | Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

Ramil Guliyev 200 metrede adını yarı finale yazdırdı!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Milli sporcumuz Ramil Guliyev, 200 metrede gerçekleştirdiği 20.54 derece ile yarı finale çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Ramil Guliyev, 200 metrede yarı finale çıktı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları devam etti.

Tokyo Olimpiyat Stadı'ndaki 200 metre elemelerinde 3. seride piste çıkan dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 20.54'lük derecesiyle 2. sırada yer aldı ve diğer serilerin sonucunu beklemeden doğrudan adını yarı finale yazdırdı.

Ramil, dünya 2 numarası, 200 metrede Rio 2016 ikincisi Kanadalı Andre de Grasse'yi geride bırakarak ikinciliği elde etti.

200 metrede dünya sıralamasının 3. basamağında bulunan Ramil'in yer alacağı yarı final yarışları, TSİ 14.50'de başlayacak.

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