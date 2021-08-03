A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda grup maçlarına damga vurdu. Son şampiyon Çin'i 3-0 geçen Türkiye İtalya ve Amerika'ya mağlup oldu. Arjantin'i 3-0 ile geçen Türkiye, Rusya'yı da 3-2 mağluğ etti ve grubu 3. sırada tamamladı.

Uluslar Ligi'nde oynanan son 3 karşılaşmada da rakibini yenen milli takım, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda aynı grupta yer aldığı Güney Kore'yi 3-2 mağlup etmişti. Peki, Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Güney Kore voleybol maçı 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

TARİHTE İLK

B Grubu'nda aldığı 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. olarak adını çeyrek finale yazdıran "Filenin Sultanları", tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasına kaldı. Dünya sıralamasında 4. konumda bulunan Ay-yıldızlı ekibin kura çekiminde eşleştiği Güney Kore ise A Grubu'nu 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. sırada bitirdi. Dünya sıralamasında 13. olan Güney Kore'yle Türkiye, son olarak 20 Haziran'da Uluslar Ligi'nde karşılaşmıştı. Bu karşılaşmayı Türkiye, 3-1 kazandı.

GÖZLER BREZİLYA - RUSYA MAÇINDA!

Türkiye, Güney Kore'yi elediği takdirde yarı final maçında Brezilya-Rusya maçının galibiyle eşleşecek.

4 Ağustos'taki çeyrek final mücadeleleri şöyle:

03.00 Türkiye-Güney Kore

07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi

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