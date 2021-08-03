04 Ağustos 2021, Çarşamba

TOKYO 2020

Türkiye Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak

Türkiye Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız 2020 Tokyo Olimpiaytları'nda çeyrek final maçında çıkıyor. B Grubu'nda Çin, Arjantin ve Rusya Olimpiyat Komitesi'ni mağlup ederek grubu 3. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, çeyrek finalde A Grubu'nu 3. sırada bitiren Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz, haziran ayında Uluslar Ligi'nde mağlup ettiği rakibini bir kez daha devirerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Peki, Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Türkiye - Güney Kore maçıyla ilgili tüm bilgiler...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda grup maçlarına damga vurdu. Son şampiyon Çin'i 3-0 geçen Türkiye İtalya ve Amerika'ya mağlup oldu. Arjantin'i 3-0 ile geçen Türkiye, Rusya'yı da 3-2 mağlup etti ve grubu 3. sırada tamamladı.

Uluslar Ligi'nde oynanan son 3 karşılaşmada da rakibini yenen milli takım, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda aynı grupta yer aldığı Güney Kore'yi 3-2 mağlup etmişti. Peki, Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Güney Kore voleybol maçı 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

TARİHTE İLK

B Grubu'nda aldığı 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. olarak adını çeyrek finale yazdıran "Filenin Sultanları", tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasına kaldı. Dünya sıralamasında 4. konumda bulunan Ay-yıldızlı ekibin kura çekiminde eşleştiği Güney Kore ise A Grubu'nu 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. sırada bitirdi. Dünya sıralamasında 13. olan Güney Kore'yle Türkiye, son olarak 20 Haziran'da Uluslar Ligi'nde karşılaşmıştı. Bu karşılaşmayı Türkiye, 3-1 kazandı.

GÖZLER BREZİLYA - RUSYA MAÇINDA

Türkiye, Güney Kore'yi elediği takdirde yarı final maçında Brezilya-Rusya maçının galibiyle eşleşecek.

4 Ağustos'taki çeyrek final mücadeleleri şöyle:

03.00 Türkiye-Güney Kore

07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi

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