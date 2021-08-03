Son dakika spor haberleri: Milli sporcumuz Ramil Guliyev 2020 Tokyo Olimpiyatları'na veda etti!

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden milli sporcumuz Ramil Guliyev, 200 metre yarı final elemelerini 6. bitirdi ve olimpiyatlara veda etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

200 metre yarı final elemelerini 6. bitiren milli sporcumuz Ramil Guliyev, olimpiyatlara veda etti. Guliyev, 200 metre yarı finalini 20.44 ile 6. sırada bitirdi ve finale kalamadı.

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