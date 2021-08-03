03 Ağustos 2021, Salı

TOKYO 2020

Son dakika spor haberleri: Milli sporcumuz Ramil Guliyev 2020 Tokyo Olimpiyatları'na veda etti!

Ramil Guliyev olimpiyatlara veda etti!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 Giriş Tarihi: 03.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden milli sporcumuz Ramil Guliyev, 200 metre yarı final elemelerini 6. bitirdi ve olimpiyatlara veda etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

200 metre yarı final elemelerini 6. bitiren milli sporcumuz Ramil Guliyev, olimpiyatlara veda etti. Guliyev, 200 metre yarı finalini 20.44 ile 6. sırada bitirdi ve finale kalamadı.

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