29 Ağustos 2021, Pazar

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: Başkan Erdoğan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti!

Başkan Erdoğan madalya kazanan sporcularımızı tebrik etti!
TOKYO 2020
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 Giriş Tarihi: 29.08.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden ve madalya kazananan sporcularımızdan Ali Öztürk, Kübra Korkut, Nesim Turan, Recep Çiftçi, Zeynep Çelik ve Besra Duman'ı tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınız bizi çok çok mutlu etti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ali Öztürk, Kübra Korkut ve Nesim Turan ile Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüşerek başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti.

Bronz madalya kazanan ancak görüşme sırasında orada olmayan diğer sporcular Recep Çiftçi, Zeynep Çelik ve Besra Duman'ı da kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınız bizi çok çok mutlu etti" dedi.

Milli sporcular da desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TOKYO 2020 HABERLERİ
Çeyrek finali garantiledik! Çeyrek finali garantiledik!
Tokyo’da Brezilya’yı yendik! Tokyo'da Brezilya'yı yendik!
Bronz madalya bizim! Bronz madalya bizim!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör