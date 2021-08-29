Son dakika spor haberi: Başkan Erdoğan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden ve madalya kazananan sporcularımızdan Ali Öztürk, Kübra Korkut, Nesim Turan, Recep Çiftçi, Zeynep Çelik ve Besra Duman'ı tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınız bizi çok çok mutlu etti" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ali Öztürk, Kübra Korkut ve Nesim Turan ile Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüşerek başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti.
Bronz madalya kazanan ancak görüşme sırasında orada olmayan diğer sporcular Recep Çiftçi, Zeynep Çelik ve Besra Duman'ı da kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınız bizi çok çok mutlu etti" dedi.
Milli sporcular da desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası