Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar futbolunda finalin adı İsveç - Kanada oldu!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar futbol dalı yarı final maçında İsveç, Avustralya'yı mağlup etti. Mücadeleyi Fridolina Rolfo'nun golüyle 1-0 kazanan İsveç, finalde Kanada'nın rakibi oldu. İşte detaylar...
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde kadınlar futbolda İsveç, Avustralya'yı 1-0 yenerek finalde Kanada'nın rakibi oldu.
Yokohama Uluslararası Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İsveç, ikinci yarının hemen başında 46. dakikada Fridolina Rolfo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Üstünlüğünü koruyan İsveç adını finale yazdırdı.
Günün ilk yarı final maçında da Kanada, ABD'yi 1-0 yenmişti.
İsveç ile Kanada arasında oynanacak final maçı 6 Ağustos Cuma günü TSİ 05.00'da Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
ABD ile Avustralya'yı karşı karşıya getirecek bronz madalya maçı ise Ibaraki Kashima Stadı'nda 5 Ağustos Perşembe günü TSİ 11.00'da başlayacak.
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