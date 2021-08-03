03 Ağustos 2021, Salı

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları basketbol dalında ABD İspanya'yı 95-81 mağlup etti!

ABD İspanya'yı da yendi!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden son 3 olimpiyat şampiyonu ABD, dünya şampiyonu İspanya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ABD 95-81 kazandı. Galip takımda Kevin Durant 29 sayısıyla ön plana çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Tokyo 2020 Erkekler Basketbol çeyrek final müsabakasında son 3 olimpiyatın altın madalya sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile son dünya şampiyonu İspanya karşı karşıya geldi.

Müsabakayı 95-81 kazanan ABD, adını yarı finale yazdırmayı başardı.

5 ismin çift haneli skor ürettiği ABD'de 29 sayı, 2 ribaunt ve 4 asistle oynayan takımın süperstarı Kevin Durant, galibiyetin mimarı oldu.

Dünya şampiyonasındaki zaferini olimpiyatlarda taçlandırmak isteyen ancak ABD engeline takılan İspanya'da ise Ricky Rubio'nun 38 sayı, 5 ribaunt, 2 asisti mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

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