03 Ağustos 2021, Salı

TOKYO 2020

Milli yelkenci Alican Kaynar Tokyo Olimpiyatları'nı 8. sırada tamamladı

Alican Kaynar'dan başarılı performans!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 Giriş Tarihi: 03.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli yelkencimiz Alican Kaynar, finalde 5. olarak genel sıralamayı 8. olarak tamamladı. Kaynar bu sonuçlarla finn sınıfında tarihin en iyi ikinci derecesine ulaşan Türk sporcu oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yelkende Finn sınıfında Alican Kaynar, olimpiyat oyunlarını 8. sırada bitirdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 11. gün yarışlarıyla devam ediyor. Alican Kaynar, olimpiyat tarihinde yelkende ilk kez madalya mücadelesine çıkmaya hak kazanmıştı. Finn sınıfında Kaynar, final yarışını 5. sırada bitirdi.

Genel sıralamada ise 8. basamakta yer alan Alican Kaynar, olimpiyatları tamamlamış oldu.

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