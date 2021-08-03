03 Ağustos 2021, Salı

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları erkekler voleybolunda Arjantin yarı finalde!

Voleybolda Arjantin yarı finalde!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkek voleybol dalında Arjantin ile İtalya karşı karşıya geldi. Güney Amerika ekibi maçı 3-2 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek voleybolunda Arjantin, İtalya'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Ariake Arena'da oynanan çeyrek final maçında Arjantin ile İtalya karşılaştı.

Çekişmeli geçen maçta rakibini, 3-2 yenen Arjantin, yarı finalist oldu.

Arjantin'in rakibi Polonya-Fransa maçının galibi olacak.

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