02 Ağustos 2021, Pazartesi

TOKYO 2020

Türkiye-Rusya voleybol maçında korkutan anlar! Meliha İsmailoğlu ile Cansu Özbay çarpıştı

Maçta korkutan anlar! 2 oyuncumuz çarpıştı
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 Giriş Tarihi: 02.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları B Grubu 6. ve son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin son setinde Filenin Sultanları'nda Meliha İsmailoğlu ve Cansu Özbay çarpışırken, Meliha'nın dudağı patladı. İşte o anlar...

2020 Tokyo Olimpiyatları B Grubu maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Rusya ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin son setinde korkutan anlar yaşandı. Oyuncularımız Meliha İsmailoğlu ile Cansu Özbay'ın çarpışması sonucu Meliha'nın yüzünde bir kanama meydana geldi.

İşte o görüntüler:

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