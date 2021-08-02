02 Ağustos 2021, Pazartesi

TOKYO 2020

Türkiye 3 - 2 Rusya voleybol (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Harikasınız kızlar! Hedef şampiyonluk
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 Giriş Tarihi: 02.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, B grubu son maçında Rusya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları maçı 3-2 kazandı ve grubu 3. sırada tamamladı. İşte Türkiye - Rusya Olimpiyat Komitesi maçından detaylar... | Son dakika spor haberleri

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B grubundaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya geldi. Arjantin'i 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları, bu mücadeleyi de kazanarak grubu 3. sırada bitirdi. Ay-yıldızlı ekibin rakibi, A grubunun 2. ve 3. takımları ile yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.

SETLER:

1. SET: TÜRKİYE 21-25 RUSYA

2. SET: TÜRKİYE 25-23 RUSYA

3. SET: TÜRKİYE 25-23 RUSYA

4. SET: TÜRKİYE 15-25 RUSYA

5. SET: TÜRKİYE 15-10 RUSYA

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