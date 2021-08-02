02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Türkiye 3 - 2 Rusya voleybol (MAÇ SONUCU - ÖZET)
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, B grubu son maçında Rusya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları maçı 3-2 kazandı ve grubu 3. sırada tamamladı. İşte Türkiye - Rusya Olimpiyat Komitesi maçından detaylar... | Son dakika spor haberleri
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B grubundaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya geldi. Arjantin'i 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları, bu mücadeleyi de kazanarak grubu 3. sırada bitirdi. Ay-yıldızlı ekibin rakibi, A grubunun 2. ve 3. takımları ile yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.
SETLER:
1. SET: TÜRKİYE 21-25 RUSYA
2. SET: TÜRKİYE 25-23 RUSYA
3. SET: TÜRKİYE 25-23 RUSYA
4. SET: TÜRKİYE 15-25 RUSYA
5. SET: TÜRKİYE 15-10 RUSYA
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