02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları'na corona virüsü etkisi devam ediyor! Toplam vaka sayısı...
Her spor organizasyonunda olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da corona virüsü etkisi yaşanıyor. Organizasyonun düzenlemeye başladığından bu yana toplam vaka sayısı 276'ya yükseldi. Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 17 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip corona virüsü (Covid-19) yakalananların sayısı 276'ya yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 17 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs bulaşan 17 kişi arasında turnuvada yarışan sporcu bulunmuyor.
Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 276'ya çıktı.
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