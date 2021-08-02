Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finalde rakibi kim olacak? | 2020 Tokyo Olimpiyatları Voleybol
Türkiye Rusya arasında oynanan maç sona erdi. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda B Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 5. maçında Rusya ile karşılaştı. Bir üst turda rakibimizi belirleyecek öneme sahip Türkiye-Rusya müsabakası 3-2 Türkiye'nin üstünlüğü ile tamamlandı. Türkiye grubu 3. sırada tamamladı. Peki, Türkiye'nin çeyrek finalde rakibi kim olacak? İşte detaylar...
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'da Arjantin'i 3-0 yendiği maçın ardından çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 5. müsabakasında Rusya'yı 3-2 yenerek grubunu 3. sırada bitirdi. Peki, Filenin Sultanları çeyrek finalde hangi takımla eşleşecek?
TÜRKİYE ÇEYREK FİNALDE HANGİ TAKIMLA EŞLEŞECEK?
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın rakibi çekilecek kura sonucunda Sırbistan ya da Güney Kore olacak.
TÜRKİYE'NİN ÇEYREK FİNAL YOLU!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Filenin Sultanları, Rusya karşısından galibiyet ile ayrıldı. Bu müsabaka öncesinde, İlk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden mağlup eden ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 3-1, son maçında ise ABD'ye karar setinde 3-2 mağlup olmuştu. Türkiye, Arjantin'i 3-0 ile geçti.
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